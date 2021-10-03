Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel corona verilerini açıkladı! İşte günlük vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 3 Ekim 2021 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 194 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı konusunda daha hızlı hareket etmeliyiz. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere daha büyük bir ciddiyetle uymalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde hastalığın yayılması kolaylaştı. İyi haberler çift doz aşı oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 3 Ekim verilerine göre, 348 bin 462 test yapıldı.

Son 24 saatte, 27 bin 351 yeni vaka tespit edildi. 22 bin 4 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 194 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım” dedi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'yi Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 46,7 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, ve Ağrı takip etti.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilere göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 87.06, ikinci doz ortalaması yüzde 72.54, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 110 milyon 333 bin 793 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 2 Ekim verilerine göre, dün 352 bin 162 test yapılmıştı. Dün, 27 bin 973 vaka tespit edilirken, 203 kişi hayatını kaybetmiş ve 22 bin 110 kişi sağlığına kavuşmuştu.