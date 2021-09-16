Güncel corona verilerini açıklayan Bakan Koca: Artan hareketlilikle risk daha da yaygın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 262 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Bakan Koca, "Artan hareketlilikle risk daha da yaygın" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 16 Eylül 2021 Perşembe gününün verilerine göre, 343 bin 142 test yapıldı.

262 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel verilere göre, 28 bin 118 yeni vaka tespit edilirken, 262 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 32 bin 249 kişi sağlığına kavuştu.

“ARTAN HAREKETLİLİKLE RİSK DAHA DA YAYGIN”

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları uyardı. Koca, “Can kaybımız 262. Vaka sayımız 28.118. Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak, ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, 2. doz aşınızı olarak da, 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 84.28, 2’nci doz ortalaması yüzde 66.76 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 52 milyon 315 bin 108, 2’nci dozda 41 milyon 435 bin 326 ve 3’üncü dozda 9 milyon 696 bin 724 olmak üzere toplam 104 milyon 20 bin 938 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Kilis, Yalova, Tekirdağ, Edirne, Amasya, Aydın, Çanakkale, Antalya ve Eskişehir olurken en düşük aşılama oranına sahip iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ oldu.

DÜN 28 BİNİN ÜSTÜNDE VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 15 Eylül Çarşamba gününe ait verilere göre, 28 bin 224 vaka tespit edilirken 248 kişi hayatını kaybetti. Dün, 341 bin 4 test yapılmış ve 28 bin 536 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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