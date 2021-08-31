Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel tabloyu paylaştı! İşte 31 Ağustos corona verileri

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 31 Ağustos 2021 Salı gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 252 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşlara 'sağduyulu başlangıç' çağrısı yaptı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 31 Ağustos verilerine göre, 297 bin 167 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Güncel verilere göre, 21 bin 893 yeni vaka tespit edilirken, bugün 252 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son 24 saatte, 14 bin 106 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA VATANDAŞLARI UYARDI

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Farz edin ki bugün vefat eden 252 Covid-19 hastamızdan biri için şu an taziye veriyorsunuz. Testi pozitif çıkmış birini aramış, geçmiş olsun diyorsunuz. Bu tabloda yer alacak uyarı, tam o an düşünecekleriniz olsun. Yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım” ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1’inci doz aşı yapılma oranı yüzde 77.77, 2’nci doz aşı yapılma oranı yüzde 59,75 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 48 milyon 271 bin 65, 2’nci dozda 37 milyon 89 bin 601 ve 3’üncü dozda 8 milyon 549 bin 712 olmak üzere toplam 94 milyon 167 bin 554 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt oldu.

DÜN 19 BİN 557 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Bakanlığın 30 Ağustos verilerine göre, dün 19 bin 557 vaka tespit edilirken, 245 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 283 bin 250 test yapılmış ve 13 bin 401 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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