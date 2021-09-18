Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel tabloyu paylaştı! İşte coronada son durum

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 18 Eylül 2021 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 221 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 18 Eylül verilerine göre, 335 bin 244 test yapıldı.

Son 24 saatte, 26 bin 161 yeni vaka tespit edildi. 24 bin 23 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 221 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Bir haftalık vaka sayısını sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “18 Eylül: 26.161, 17 Eylül: 27.692, 16 Eylül: 28.118, 15 Eylül: 28.224, 14 Eylül: 27.802, 13 Eylül: 24.613, 12 Eylül: 21.352. Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 84.74, ikinci doz ortalaması yüzde 67.51, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 104 milyon 894 bin 94 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 17 Eylül verilerine göre, dün 341 bin 854 test yapılmıştı. Dün, 27 bin 692 vaka tespit edilirken, 237 kişi hayatını kaybetmiş ve 23 bin 197 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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