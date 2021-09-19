Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel tabloyu paylaştı! Vaka sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 19 Eylül 2021 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 213 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde, yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz. Tedbirler ve aşıyla istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız. Son bir hafta bizi uyarıyor" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 19 Eylül verilerine göre, 338 bin 873 test yapıldı.

Son 24 saatte, 26 bin 398 yeni vaka tespit edildi. 27 bin 160 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 213 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugünkü vaka sayısı 26.398. Yeni can kaybımız 213. Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde, yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz. Tedbirler ve aşıyla istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız. Son bir hafta bizi uyarıyor” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 84.86, ikinci doz ortalaması yüzde 67.70, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 105 milyon 110 bin 950 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 18 Eylül verilerine göre, dün 335 bin 244 test yapılmıştı. Dün, 26 bin 161 vaka tespit edilirken, 221 kişi hayatını kaybetmiş ve 24 bin 23 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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