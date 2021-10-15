Güncel corona verilerini açıklayan Bakan Koca: Biraz zamana ihtiyacımız var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 181 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Bakan Koca, "Yılgınlık bize zarar verir. Biraz zamana ve tam doz aşılanma oranının artmasına ihtiyacımız var" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 15 Ekim Cuma gününün verilerine göre, 363 bin 536 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 30 BİNİN ÜSTÜNDE

Güncel verilere göre, 30 bin 694 yeni vaka tespit edilirken, 181 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 25 bin 513 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA: BİRAZ ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yılgınlık bize zarar verir. Aşısı bulunmuş bir bulaşıcı hastalıkla mücadele ettiğimizi unutmayın. Biraz zamana ve tam doz aşılanma oranının artmasına ihtiyacımız var. Bu gerçek yeterince büyük bir moral kaynağıdır. Salgınlara yol açan birçok hastalık yaygın aşıyla ortadan kalktı” ifadelerini kullandı.

DÜN 30 BİN 709 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 14 Ekim Perşembe gününe ait verilere göre, 30 bin 709 vaka tespit edilirken, 203 kişi yaşamını yitirmişti. Dün, 362 bin 217 test yapılmış ve 26 bin 461 kişi iyileşmişti.