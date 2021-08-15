Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tabloyu paylaştı! İşte 15 Ağustos 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) vaka ve vefat verileri

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 15 Ağustos 2021 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 154 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde. Daha çok tedbirlere uyum ve daha çok aşılanma oranı ile başaracağız" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 15 Ağustos verilerine göre, 281 bin 184 test yapıldı.

Son 24 saatte, 18 bin 847 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 154 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 14 bin 426 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde. Daha çok tedbirlere uyum ve daha çok aşılanma oranı ile başaracağız” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 70.92, ikinci doz ortalaması yüzde 53.03, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 83 milyon 549 bin 131 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 14 Ağustos verilerine göre, dün 284 bin 947 test yapılmıştı. Dün, 19 bin 949 vaka tespit edilirken, 145 kişi hayatını kaybetmiş ve 15 bin 364 kişi sağlığına kavuşmuştu.