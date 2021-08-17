Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tabloyu paylaştı! İşte 17 Ağustos 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) vaka ve vefat verileri

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 17 Ağustos 2021 Salı gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 183 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 17 Ağustos verilerine göre, 294 bin 561 test yapıldı.

VEFAT SAYISI ARTTI

Son 24 saatte, 21 bin 692 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 183 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 14 bin 636 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 72.04, ikinci doz ortalaması yüzde 54.42, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 85 milyon 564 bin 637 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 16 Ağustos verilerine göre, dün 287 bin 947 test yapılmıştı. Dün, 18 bin 163 vaka tespit edilirken, 165 kişi hayatını kaybetmiş ve 16 bin 642 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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