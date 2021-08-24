Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tabloyu paylaştı! İşte 24 Ağustos 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) vaka ve vefat verileri

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 24 Ağustos 2021 Salı gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 230 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 24 Ağustos verilerine göre, 293 bin 37 test yapıldı.

VAKA SAYISI ARTTI

Son 24 saatte, 19 bin 191 yeni vaka tespit edildi. 15 bin 373 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 230 kişi hayatını kaybetti.

“AĞIR YÜKLER TAŞIYABİLİRİZ”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 75.16, ikinci doz ortalaması yüzde 57.47, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 90 milyon 405 bin 737 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 23 Ağustos verilerine göre, dün 282 bin 528 test yapılmıştı. Dün, 18 bin 857 vaka tespit edilirken, 232 kişi hayatını kaybetmiş ve 15 bin 833 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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