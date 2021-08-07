Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tabloyu paylaştı! İşte 7 Ağustos 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) verileri

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 7 Ağustos 2021 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 112 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısında ise artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının hafta sonu olmasına rağmen yüksek seyretmesi sorun olabilir. Bunun önünü almak için aşı olmalı ve bağışıklık kazanana kadar tedbirlere uymalıyız" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 7 Ağustos verilerine göre, 246 bin 37 test yapıldı.

VAKA VE VEFAT SAYISI ARTTI

Vaka sayılarında ise korkutan atış sürüyor. Son 24 saatte, 25 bin 100 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 112 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 6 bin 758 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarının hafta sonu olmasına rağmen yüksek seyretmesi sorun olabilir. Bunun önünü almak için aşı olmalı ve bağışıklık kazanana kadar tedbirlere uymalıyız” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 67.15, ikinci doz ortalaması yüzde 46.20, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 75 milyon 857 bin 256 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 6 Ağustos verilerine göre, 243 bin 280 test yapılmıştı. Dün, 23 bin 957 vaka tespit edilirken, 101 kişi hayatını kaybetmiş ve 6 bin 941 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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