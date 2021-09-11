Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tabloyu paylaştı! İşte vaka ve vefat sayısında son durum

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 11 Eylül 2021 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 259 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vefat sayılarının azalması; tedbirlere herkesin birlikte - düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 11 Eylül verilerine göre, 314 bin 46 test yapıldı.

VEFAT SAYISI ARTTI

Son 24 saatte, 22 bin 923 yeni vaka tespit edildi. 30 bin 144 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 259 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayımız 22.923. Can kaybımız 259. Vefat sayılarının azalması; tedbirlere herkesin birlikte – düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 82.83, ikinci doz ortalaması yüzde 64.70, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 101 milyon 454 bin 754 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 10 Eylül verilerine göre, dün 318 bin 835 test yapılmıştı. Dün, 23 bin 562 vaka tespit edilirken, 214 kişi hayatını kaybetmiş ve 35 bin 83 kişi sağlığına kavuşmuştu.