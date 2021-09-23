Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Coronada tablo vahim

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 23 Eylül 2021 Perşembe gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 217 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Bakan Koca, "Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor. Can kayıplarındaki azalmayı ancak vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürerek sürekli hale getirebiliriz. Tabloyu aşılarımızı olarak, tedbirlere uyarak kontrol altına alalım" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 23 Eylül verilerine göre, 356 bin 132 test yapıldı.

Son 24 saatte, 27 bin 844 yeni vaka tespit edildi. 21 bin 267 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 217 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Yeni tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Koca, “Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor. Can kayıplarındaki azalmayı ancak vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürerek sürekli hale getirebiliriz. Tabloyu aşılarımızı olarak, tedbirlere uyarak kontrol altına alalım” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilere göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 85.69, ikinci doz ortalaması yüzde 69.28, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 106 milyon 893 bin 726 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 22 Eylül verilerine göre, dün 351 bin 655 test yapılmıştı. Dün, 28 bin 168 vaka tespit edilirken, 242 kişi hayatını kaybetmiş ve 23 bin 96 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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