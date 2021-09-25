Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte güncel vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 25 Eylül 2021 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 193 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Bakan Koca, "Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26.145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter!" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 25 Eylül verilerine göre, 342 bin 145 test yapıldı.

Son 24 saatte, 26 bin 145 yeni vaka tespit edildi. 19 bin 199 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 193 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Yeni tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Koca, “Vaka sayısı 19 bin! Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26.145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter!” dedi.

“DAHA KÖTÜ SONUÇLAR İÇİN ADETA ARACI GİBİ KULLANIYOR”

Bir sonraki paylaşımında ise, “Covid-19 virüsü kişiden kişiye geçip yayılırken, direnci zayıf olanları yatağa düşürüyor. Bulaştığı herkesi daha kötü sonuçlar için adeta aracı gibi kullanıyor. Kendini koruyan, başkalarını da hastalıktan, ölümden korur. Dışarıda, birbirimize yakınken maskemizi mutlaka takalım” ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilere göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 86.02, ikinci doz ortalaması yüzde 69.98, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 107 milyon 641 bin 923 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 24 Eylül verilerine göre, dün 355 bin 226 test yapılmıştı. Dün, 27 bin 197 vaka tespit edilirken, 221 kişi hayatını kaybetmiş ve 20 bin 458 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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