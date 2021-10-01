Yeni vaka ve vefat sayısını açıklayan Bakan Koca’dan coronada sonbahar uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 210 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında düne göre düşüş yaşanırken, Bakan Koca vatandaşlara 'sonbahar' uyarısı yaptı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. 1 Ekim Cuma gününün verilerine göre, 356 bin 352 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 29 BİN SINIRINDA

Son 24 saatte, 28 bin 873 yeni vaka tespit edildi, 210 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 26 bin 224 kişi de sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN ‘SONBAHAR’ UYARISI

Güncel corona virüsü değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘sonbahar’ uyarısı yaptı. Koca, “Yeni vaka sayımız 28.873. Can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız” ifadelerini kullandı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 29 BİNİN ÜZERİNDEYDİ

Bakanlığın açıkladığı 30 Eylül Perşembe gününe ait verilere göre, 29 bin 104 vaka tespit edilirken 216 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 357 bin 853 test yapılmış ve 32 bin 119 kişi sağlığına kavuşmuştu.