Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vaka ve vefat sayısını açıkladı! İşte 7 Ekim tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 217 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 7 Ekim Perşembe gününün verilerine göre, 362 bin 152 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 30 BİNİN ÜZERİNDE

Güncel verilere göre, 30 bin 19 yeni vaka tespit edilirken, 217 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, bugün, 32 bin 240 kişi sağlığına kavuştu.

“TABLOLARDAKİ SAYILAR KEŞKE YETERİNCE HİSSEDİLEBİLİR OLSA”

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “217 sayısını anlamak? Her gün yeni kayıplar veriyoruz. Kimi torunlarını sevmeye doyamamış bir büyükanne, kimi ailesi için hayalleri olan bir baba, kimi doğumu bekleyen bir anne. Tablolardaki sayılar keşke yeterince hissedilebilir olsa. Birbirimizi anlayıp dayanışma içinde olalım” dedi.

DÜN 30 BİNİN ÜZERİNDE VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 6 Ekim Çarşamba gününe ait verilere göre, 236 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 438 vaka tespit edilmişti. Dün, 358 bin 64 test yapılmış ve 31 bin 413 kişi sağlığına kavuşmuştu.