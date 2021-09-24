Yeni vaka ve vefat sayısını açıklayan Bakan Koca’dan ‘riski artırır’ uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 221 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Bakan Koca da "Alışmak riski artırır. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız" ifadeleriyle vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 24 Eylül Cuma gününün verilerine göre, 355 bin 226 test yapıldı.

221 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel verilere göre, 27 bin 197 yeni vaka tespit edilirken 221 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, bugün 20 bin 458 kişi sağlığına kavuştu.

“ALIŞMAK RİSKİ ARTIRIR”

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik uyarılarda bulundu.

Koca, “Alışmak riski artırır! Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz” dedi.

DÜN 28 BİNE YAKIN VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 23 Eylül Perşembe gününe ait verilere göre, 27 bin 844 vaka tespit edilirken, 217 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 356 bin 132 test yapılmış ve 21 bin 267 kişi sağlığına kavuşmuştu.