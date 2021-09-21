Yeni vaka ve vefat sayısını açıklayan Bakan Koca: Çok dikkatli olun, kritik bir dönemdeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 260 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşandı. Bakan Koca, vatandaşlara "Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Kritik bir dönemdeyiz" uyarısı yaptı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 21 Eylül Salı gününün verilerine göre, 354 bin 854 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 30 BİNE DAYANDI

Son 24 saatte, 29 bin 338 yeni vaka tespit edilirken, 260 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, 23 bin 361 kişi de sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA: ÇOK DİKKATLİ OLUN

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini yaparken vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugünkü vaka sayısı 29.338. Yeni can kaybımız 260. Vaka sayılarında 20.000'i kritik eşik kabul ederken, şimdi neredeyse 30.000'e yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 85,32, 2’nci doz ortalaması yüzde 68,53 olarak ölçüldü. Ayrıca birinci, ikinci ve üçüncü dozda toplam 106 milyon 66 bin 262 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Ordu, Balıkesir, Burdur ve İzmir olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Bingöl oldu.

DÜN 231 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 20 Eylül Pazartesi gününe ait verilere göre, 27 bin 688 vaka tespit edilirken, 231 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 346 bin 435 test yapılmış ve 27 bin 949 kişi sağlığına kavuşmuştu.

TABLO DEĞİŞTİ

Bakan Fahrettin Koca, dün, günlük tablonun değiştiğini belirterek, “İl bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik” ifadelerini kullanmıştı.