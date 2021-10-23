Sağlık Bakanı Koca corona virüsü tablosunu açıkladı! İşte bugünkü vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 23 Ekim 2021 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 217 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Kritik tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, coronayla ilgili bazı bilgileri ise ilk kez açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 23 Ekim verilerine göre, 351 bin 184 test yapıldı.

Son 24 saatte, 26 bin 217 yeni vaka tespit edildi. 27 bin 663 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 217 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA İLK KEZ AÇIKLADI

Güncel tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Koca, şu ifadeleri kullandı;

*Günlük vaka sayılarının 28-30 Bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her 1.000 vakadan ortalama 4,2'sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatürre oranı yine bu dönemde %4,2. Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız binde 6,6.

*Aşılarınızı yaptırmadıysanız veya devam dozunu öncelikli konularınız arasında görmüyorsanız, hastalığı yaşayan tanıdıklarınızla konuşun. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar, Covid-19'u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen aşılarınızı yaptırın.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 22 Ekim verilerine göre, dün 363 bin 553 test yapılmıştı. Dün, 28 bin 192 vaka tespit edilirken, 228 kişi hayatını kaybetmiş ve 30 bin 302 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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