Sağlık Bakanı Koca güncel corona verilerini açıkladı! Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç?

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 13 Kasım 2021 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 215 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İkinci doz aşı oranı %65’ten düşük dokuz ilimiz kaldı: Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı. Sadece karar verilmesi aşı hizmeti almak için yeterlidir. Ekiplerimizle her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Yeter ki aşılanma oranımızı yükseltelim" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 13 Kasım verilerine göre, 347 bin 426 test yapıldı.

Son 24 saatte, 22 bin 583 yeni vaka tespit edildi. 25 bin 254 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 215 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN 9 İLE ÇAĞRI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İkinci doz aşı oranı %65'ten düşük dokuz ilimiz kaldı: Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı. Sadece karar verilmesi aşı hizmeti almak için yeterlidir. Ekiplerimizle her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Yeter ki aşılanma oranımızı yükseltelim” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 12 Kasım verilerine göre, dün 354 bin 287 test yapılmıştı. Dün, 23 bin 637 vaka tespit edilirken, 217 kişi hayatını kaybetmiş ve 25 bin 164 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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