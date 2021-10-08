Yeni vaka sayısı yükseldi! Bakan Koca: Bu tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 188 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre yükseliş yaşandı. Bakan Koca, "Bu tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 8 Ekim Cuma gününün verilerine göre, 360 bin 115 test yapıldı.

VAKA SAYISI 30 BİNİN ÜSTÜNDE

Güncel verilere göre, 30 bin 201 yeni vaka tespit edilirken, 188 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan, bugün, 28 bin 167 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN ‘CİDDİ İHMAL’ UYARISI

Güncel verileri sosyal medya hesabından değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ana gündeminizin salgın olmasını istemiyoruz. Konuya odaklanma görevi bizim. Olağan hayatınıza kavuşmanız için sizden beklediğimiz, tedbirli davranarak kendinizi korumanız. Aşı olarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandırmanız. Bu tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor” dedi.

217 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 7 Ekim Perşembe gününe ait verilere göre, 30 bin 19 vaka tespit edilirken, 217 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 362 bin 152 test yapılmış ve 32 bin 240 kişi sağlığına kavuşmuştu.