Sağlık Bakanı Koca, güncel corona verilerini açıkladı! İşte günlük vefat ve vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 2 Ekim 2021 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 203 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 2 Ekim verilerine göre, 352 bin 162 test yapıldı.

Son 24 saatte, 27 bin 973 yeni vaka tespit edildi. 22 bin 110 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 203 kişi hayatını kaybetti.

“KAPALI ORTAM” UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yeni vaka sayımız 27.973. Can kaybımız 203. Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilere göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 86.99, ikinci doz ortalaması yüzde 72.35, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 110 milyon 159 bin 938 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 1 Ekim verilerine göre, dün 356 bin 352 test yapılmıştı. Dün, 28 bin 873 vaka tespit edilirken, 210 kişi hayatını kaybetmiş ve 26 bin 224 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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