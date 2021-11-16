Yeni vaka ve can kaybında büyük artış! Bakan Koca: Virüsün yayılma riski artacak

Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı güncel corona verilerine göre, 227 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşandı. Bakan Koca "Kapalı mekânlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak" uyarısında bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 16 Kasım Salı gününün verilerine göre, 356 bin 514 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 25 BİNİN ÜZERİNDE

Güncel verilere göre, 25 bin 101 yeni vaka tespit edilirken, 227 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 27 bin 447 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA: VİRÜSÜN YAYILMA RİSKİ ARTACAK

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kapalı mekânlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı kalabalık ailelerin fertleri dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır” uyarısında bulundu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90.07, 2’nci doz ortalaması yüzde 80.20 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 55 milyon 904 bin 542, 2’nci dozda 49 milyon 777 bin 801 ve 3’üncü dozda 11 milyon 731 bin 634, toplamda da 118 milyon 727 bin 805 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

DÜN 215 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 15 Kasım Pazartesi gününe ait verilere göre, 23 bin 852 vaka tespit edilirken, 215 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 350 bin 933 test yapılmış ve 25 bin 258 kişi sağlığına kavuşmuştu.

İlginizi Çekebilir Corona virüsünün AY.4.2 varyantı bir haftada yayıldı

İlginizi Çekebilir ABD'li uzmanlardan dikkat çeken araştırma: Antidepresan kullananlarda coronadan ölüm oranı yüzde 28 daha az