Yeni vaka ve vefat sayısı açıklandı! Bakan Koca: Dikkatli olmalıyız

Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 192 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşanırken, Bakan Koca "Bugün, hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı, ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar. Ve dikkatli olmalıyız" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 2 Aralık Perşembe gününe ait verilere göre, 354 bin 385 test yapıldı.

192 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel verilere göre, 21 bin 747 yeni vaka tespit edilirken, 192 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte, 22 bin 284 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA: DİKKATLİ OLMALIYIZ

Güncel verileri sosyal medya hesabından değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgın hayatı değiştirdi, salgın boyunca da değişimler yaşadık. Bu değişimlerden biri aşının bulunmasıyla önlemlerin kısmen esnekleşmesi oldu. Bugün, hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı, ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar. Ve dikkatli olmalıyız” dedi.

DÜN 196 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 1 Aralık Çarşamba gününe ait verilere göre, 22 bin 556 vaka tespit edilirken 196 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 355 bin 252 test yapılmış ve 24 bin 113 kişi iyileşmişti.

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