Yeni vaka sayısında büyük artış! Bakan Koca’dan önemli uyarı: Uzak durun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 181 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşanırken, Bakan Koca "Kış şartlarında hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır" uyarısında bulundu.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 14 Aralık Salı gününün verilerine göre, 358 bin 117 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 21 BİNİN ÜSTÜNE ÇIKTI

Verilere göre, 21 bin 477 yeni vaka tespit edilirken 181 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte 24 bin 42 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA: UZAK DURULMALI

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kış şartlarında hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,14, 2’nci doz ortalaması yüzde 82,17 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 56 milyon 569 bin 332, 2’nci dozda 51 milyon 3 bin 175 ve 3’üncü dozda 12 milyon 733 bin 491 olmak üzere toplam 121 milyon 935 bin 289 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

DÜN 171 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 13 Aralık Pazartesi gününe ait verilere göre, 18 bin 796 vaka tespit edilirken 171 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 351 bin 536 test yapılmış ve 23 bin 242 kişi iyileşmişti.

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