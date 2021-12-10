Sağlık Bakanı Koca, güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 176 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşanırken, Bakan Koca "Risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 10 Aralık Cuma gününün verilerine göre, 347 bin 232 test yapıldı.

176 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel verilere göre, 18 bin 561 yeni vaka tespit edilirken 176 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 25 bin 129 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN ‘YÜKSEK HASSASİYET’ UYARISI

Güncel corona virüsü verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Covid-19'a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı” dedi.

DÜN 195 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 9 Aralık Perşembe gününe ait verilere göre, 19 bin 696 vaka tespit edilirken 195 kişi yaşamını yitirmişti. Dün, 350 bin 522 test yapılmış ve 27 bin 263 kişi iyileşmişti.

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