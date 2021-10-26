Sağlık Bakanı Koca, corona tablosunu açıkladı! Yeni vaka sayısında büyük artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 215 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşanırken, Bakan Koca vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 26 Ekim Salı gününün verilerine göre, 356 bin 636 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 30 BİNE DAYANDI

Güncel verilere göre, 29 bin 643 yeni vaka tespit edilirken, 215 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 31 bin 467 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN ‘TAM DOZ’ UYARISI

Güncel verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Covid-19, kronik hastalıklarla bir araya geldiğinde ağır geçirilmesi ihtimali artıyor. Aşı bu ihtimale karşı tabloyu büyük oranda değiştiriyor. Kronik hastalığınız varsa aşı konusunda özenli olun. İstenilen sonucun dozlar tam olduğunda alındığını unutmayın” dedi.

Bakan Koca, Twitter’dan paylaştığı mesajda “Kocaeli ikinci doz aşı oranında %75'in üzerine çıkarak Mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89.02, 2’nci doz ortalaması yüzde 77.85 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 55 milyon 256 bin 541, 2’nci dozda 48 milyon 319 bin 754 ve 3’üncü dozda 11 milyon 37 bin 944, toplamda ise 115 milyon 674 bin 594 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

DÜN 232 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 25 Ekim Pazartesi gününe ait verilere göre, 27 bin 663 vaka tespit edilmiş ve 232 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 351 bin 152 test yapılmış ve 30 bin 824 kişi iyileşmişti.