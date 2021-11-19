Yeni vaka sayısında büyük artış! Bakan Koca’dan ‘kısıtlama’ açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 218 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşanırken, Bakan Koca "Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da, biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara daha az yoğun oldukları saatte gidelim" uyarısında bulundu.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 19 Kasım Cuma gününün verilerine göre, 356 bin 563 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 24 BİNE YAKLAŞTI

Güncel verilere göre, 23 bin 810 yeni vaka tespit edilirken, 218 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 28 bin 749 kişi iyileşti.

BAKAN KOCA: KISITLAMALAR ARTIK SÖZ KONUSU DEĞİL

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgın boyunca birçok kez günlük yaşam kısıtlamalarla düzene konmuş ve bunlardan sonuçlar alınmıştı. Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da, biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara daha az yoğun oldukları saatte gidelim” çağrısında bulundu.

DÜN 226 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 18 Kasım Perşembe gününe ait verilere göre, 22 bin 234 vaka tespit edilirken, 226 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 357 bin 223 test yapılmış ve 29 bin 538 kişi iyileşmişti.

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