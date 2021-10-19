Yeni vaka sayısında büyük artış! Koca’dan aşı uyarısı: 5 milyon kişi var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 223 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı. Bakan Koca, "Zamanı geldiği, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3. doz aşısını yaptırmamış olan yaklaşık 5 Milyon kişi var" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 19 Ekim Salı gününün verilerine göre, 360 bin 849 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 31 BİNE YAKLAŞTI

Güncel verilere göre, 30 bin 862 yeni vaka tespit edilirken, 223 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 27 bin 352 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA: 5 MİLYON KİŞİ VAR

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Zamanı geldiği, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3. doz aşısını yaptırmamış olan yaklaşık 5 Milyon kişi var. Bu grupta olanlardan hastanede yatanlar var. İnaktif aşı tercih edenlerin üçüncü dozu yaptırmalarını ısrarla talep ediyoruz. Üçüncü doz, koruma kalkanı dozudur” dedi.

DÜN 29 BİN 240 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 18 Ekim Pazartesi gününe ait verilere göre, 29 bin 240 vaka tespit edilirken, 214 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 351 bin 165 test yapılmış ve 26 bin 539 kişi iyileşmişti.