Güncel veriler paylaşıldı: Can kaybı arttı! İşte Koca’nın 19 yaş ve altıyla ilgili ilk kez açıkladığı veriler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 228 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Bakan Koca, yeni vakaların 19 yaş ve altındaki gençlere oranıyla ilgili bilgiler de paylaştı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 22 Ekim Cuma gününün verilerine göre, 363 bin 553 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 28 BİNİN ÜSTÜNDE

Güncel verilere göre, 28 bin 192 yeni vaka tespit edilirken, 228 kişi hayatını kaybetti. Tabloya göre, son 24 saatte, 30 bin 302 kişi sağlığına kavuştu.

İŞTE YENİ VAKALARIN 19 YAŞ VE ALTINA ORANI

Güncel corona virüsü verilerini sosyal medya hesabından değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “1 ayın verilerine göre; yeni vakaların %1,38'i 0-4 yaş, %4,86'sı 5-9 yaş, %16,24'ü 10-14 yaş, %12,94'ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre, 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı %35,42. Fakat virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı” bilgilerini paylaştı.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2’nci doz aşı yapılma oranı yüzde 77.27 oldu. 1’nci doz uygulanma oranı yüzde 88.79 olurken, uygulanan 1, 2 ve 3’üncü doz aşı toplamı 115 milyon 40 bin 699'a yükseldi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 81.9 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Burdur takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 51.8 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

DÜN 198 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 21 Ekim Perşembe gününe ait verilere göre, 28 bin 465 vaka tespit edilirken 198 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 362 bin 213 test yapılmış ve 29 bin 160 kişi sağlığına kavuşmuştu.