Sağlık Bakanı Koca, yeni vaka ve vefat sayısını açıkladı! İşte coronada son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 198 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşanırken, Bakan Koca "Gebelerin, kronik hastalığı olanların ve 60 yaş üzerindekilerin tam aşılı olmaları son derece önemlidir" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 5 Kasım Cuma gününün verilerine göre, 361 bin 422 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 28 BİN SINIRINDA

Güncel verilere göre, 28 bin 193 yeni vaka tespit edilirken, 198 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 32 bin 201 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA: ERTELEMEYE GELMEZ

Güncel verileri sosyal medya hesabından değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Riske karşı ideal sonuç tam doz aşı ile elde ediliyor. Gebelerin, kronik hastalığı olanların ve 60 yaş üzerindekilerin tam aşılı olmaları son derece önemlidir. İki doz mRNA aşısı olanlardan şu an öncelik grubundakiler de zaman kaybetmeden randevu alabilir. Aşı ertelemeye gelmez” ifadelerini kullandı.

DÜN 228 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 4 Kasım Perşembe gününe ait verilere göre, 29 bin 482 vaka tespit edilirken 228 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 362 bin 832 test yapılmış ve 34 bin 743 kişi iyileşmişti.

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