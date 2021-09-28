Sağlık Bakanı Koca, yeni vaka ve vefat sayısını açıkladı! Büyük artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 239 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşandı. Bakan Koca da vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 28 Eylül Salı gününün verilerine göre, 356 bin 661 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 29 BİNE DAYANDI

Güncel verilere göre, 28 bin 892 yeni vaka tespit edilirken 239 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, bugün, 30 bin 336 kişi de sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA VATANDAŞLARI UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları uyararak, şu ifadeleri kullandı:

* “Bu kadar insanın içinde gelip beni mi bulacak?”

* Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580'e yükseldi.

* Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu.

* Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 86.45, 2’nci doz ortalaması yüzde 70.98 olarak ölçüldü. Toplam ise 108 milyon 734 bin 111 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye olurken 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Batman, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak oldu.

DÜN 27 BİN 188 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 27 Eylül Pazartesi gününün verilerine göre, 27 bin 188 vaka tespit edilirken 206 kişi yaşamını yitirmişti. Dün, 353 bin 324 test yapılmış ve 25 bin 160 kişi sağlığına kavuşmuştu.