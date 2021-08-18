Sağlık Bakanı Koca’dan Bilim Kurulu sonrası açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Virüse yiğitlik olmaz" dedi.

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Bakan Koca’nın konuşmasından satır başları şöyle;

Bilim Kurulumuz okullarımızın güvenle açılması için gereken tedbirleri içeren çalışma rehberini hazırladı. Bu hazırlığı MEB ve YÖK ile istişare ederek uygulamaya hazır hale getireceğiz. Okullarımızda yüz yüze eğitim ve bunun sürekliliği tek hedefimiz.

TEDBİR UYARISI

Virüsü tanıyoruz. Tedavi yöntemlerimiz her gün gelişiyor ve aşı programımız başarıyla sürüyor. Virüsün tüm değişikliklerini izliyoruz. Virüsün mutasyona uğraması beklenen bir durum ve bu mutasyonlar tedbirlerde bir değişikliğe sebep olmuyor.

Aşı ile bağışıklık elde edilene kadar uyacağımız tedbirlerde bir değişiklik yok. Tedbirler halen aynı ve çok etkili ancak bizler sanki son hastamız da iyileşmiş, virüs yok olmuş gibi davranırsak hastalığın yayılması için tüm şartları sağlamış oluruz. Son günlerde temelsiz bir cesaretle hareket edenlerimiz var.

Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız ancak bunu hastalığı yok sayarak, salgını bitti kabul ederek yapamayız.

Hiçbir vatandaşımız kapalı bir ortamda maskesiz hareket etmemeli. 2 metrelik sosyal mesafeye azami dikkat göstermeli. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durmalı.

3 DOZ AŞI AÇIKLAMASI

31 milyon aşılı vatandaşımızın incelenmesi sonucu aşı etkililiği ile ilgili bir çalışma yaptığımızı ve ön sonuçlarını paylaşmıştım. Bu çalışmamız tamamlandı.

Çalışmamızın sonuçlarına göre 3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında hem de hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı. Ancak 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın aşı olmalarının üzerinden henüz çok uzun bir zaman geçmiş değil. Bu çalışmayı süre uzadıkça güncellemeye devam edeceğiz. Çalışmamızın önemli sonuçlarından biri 3. dozun gerekliliğini bilimsel olarak ortaya koymuş olması.

Çalışma sonuçlanınca anlaşıldı ki 3 doz inaktif aşıyla 2 doz inaktif ve 1 doz mrna aşısı yapılmış kişiler benzer oranda korunuyor.

AYRINTILAR GELİYOR…

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