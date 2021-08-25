Sağlık Bakanı Koca’dan sert açıklama: İnsana yakışır mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisinin ve ailesinin aşı olmadığına yönelik iddialara sert tepki gösterdi. Bakan Koca, "İsim yakıştırma, hesap sahte bile olsa bu iddia insana yakışır mı?" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan kendisinin ve ailesinin aşı olmadığına yönelik iddiaya sert yanıt verdi.

“TÜRKİYE'DE İLK AŞIYI BEN OLDUM”

Türkiye’de ilk aşıyı kendisinin olduğunu belirten Bakan Koca, açıklamasında şunları söyledi:

* Kim olduğu şüpheli iki kişi, ailemden kimsenin hatta benim aşı olmadığımı söylemiş. Nerede? Sosyal medyada!

* Türkiye'de ilk aşıyı ben oldum. Ailemin her ferdi de aşısını yaptırdı.

* İsim yakıştırma, hesap sahte bile olsa bu iddia insana yakışır mı?

İLK DOZU 13 OCAK’TA, İKİNCİ DOZU DA 10 ŞUBAT’TA OLMUŞTU

Sağlık Bakanı Koca, Çin merkezli SinoVac'ın geliştirdiği corona virüsü aşısı Coronavac’ın ilk dozunu 13 Ocak 2021 tarihinde, ikinci dozunun da 10 Şubat 2021 tarihinde olmuştu.

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