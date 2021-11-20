Sağlık çalışanları İstanbul’dan Ankara’ya yürüyecek

Sağlık çalışanları, Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla 'Beyaz Yürüyüş' başlatma kararı aldı. 23 Kasım'da İstanbul'dan başlayacak yürüyüş Ankara'da son bulacak. İstanbul Tabip Odası Denetleme Kurulu Üyesi Dr. Nazmi Algan, "Sağlık Bakanlığı’nın eksik yaptığı şeyleri de teşhir etmek için yürüyoruz. Kendi özlük haklarımız için yürüyoruz. Bütün emekli hekimlerin, emekli maaşlarının çok düşük olması sebebiyle yürüyoruz" dedi.

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Sağlık çalışanları, özlük haklarına ve halkın sağlık hakkına sahip çıkmak için ‘Beyaz Yürüyüş' başlatma kararı aldı. 5 ilde, 5 gün boyunca sürecek yürüyüş İstanbul'dan başlayarak Ankara'da ‘Beyaz Forum' ile son bulacak.

23 KASIM’DA BAŞLIYOR

İstanbul Tabip Odası Denetleme Kurulu Üyesi Dr. Nazmi Algan, “Biz hekimler olarak Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla 23 Kasım günü İstanbul'dan Ankara'ya bir yürüyüş başlatacağız ve 27 Kasım'da Ankara'da büyük bir beyaz forum ile bundan sonraki mücadele çizgimizi belirleyeceğiz” dedi.

“TOPLUMSAL SAĞLIK MÜCADELESİ İÇİN YÜRÜYORUZ”

Algan, neden yürüyüş başlattıklarını da şöyle açıkladı:

* Kendi özlük haklarımız ve Türkiye halklarının sağlığı için yürüyoruz. Ağır bir pandemi koşullarında yaşıyoruz. Ülkemiz, dünyada pandemi sebebiyle en çok vakanın görüldüğü, en çok ölümlerin görüldüğü ülkelerden biri.

* Önlenebilir bir hastalıktan dolayı, aşısı olan bir hastalıktan dolayı bu kadar çok insanın ölmesi Türkiye'de kabul edilemez. Sağlık Bakanlığı'nın eksik yaptığı şeyleri de teşhir etmek için yürüyoruz. Kendi özlük haklarımız için yürüyoruz. Bütün emekli hekimlerin, emekli maaşlarının çok düşük olması sebebiyle yürüyoruz.

* Asistan hekimlerin, saatlerce çalıştırılmasını, emeklerinin karşılığını alamaması, iyi bir tıp eğitimi alamamasının ortadan kaldırılması için yürüyoruz. Konuşulacak çok şey var.

* Sağlık alanındaki soygunun, özel hastanelerin, kamusal sağlık hizmetinin çökertilmesinin, bütün bunların ortadan kaldırılması için, toplumsal sağlık mücadelesi için yürüyoruz.

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