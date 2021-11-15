Sağlık çalışanlarına saldıran şahıs tutuklandı

Malatya’da acil serviste 2 sağlık çalışanını darp eden ve alkollü olduğu ileri sürülen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olayda, alkollü olduğu belirtilen H.A.İ.'ye getirildiği acil serviste Doktor Abdullah Ercan ile Acil Sağlık Koordinatörü Yunus Karayılan tarafından müdahale edilmek istenmiş, iddiaya göre hastane acilini birbirine katan H.A.İ., doktor ve hastane koordinatörünü darp ederek yaralamıştı.

Arbedede koordinatör Karayılan'ın kolu kırılırken, Dr. Ercan ise vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı darbeler sonucu yaralanmıştı.

SAVCI İTİRAZIYLA YENİDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

H.A.İ gözaltına alındıktan sonra mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınmıştı. Nöbetçe mahkemeye çıkarılan H.A.İ tutuklandı.

MÜDÜR BENTLİ'DEN KINAMA

Bu arada, Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli de sosyal medyasında yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayıp, “Kendisine yardım edilmeye çalışılırken, yardım eden kişiye şiddet uygulamak toplumun hiç bir kesiminde makul karşılanamaz. Hastalarımızın sağlığını her şeyden üstün tutan sağlık personeline yapılan alçakça saldırıyı ve şiddet uygulayan herkesi kınıyorum. Sağlık personelimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyor; sağlıkta şiddetin sona ermesini temenni ediyorum“ ifadelerine yer verdi. İHA

İlginizi Çekebilir Tedavi etmek istediği hastanın saldırısına uğradı