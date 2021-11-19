Sahil Güvenlik Komutanlığı: 1171 düzensiz göçmen ve 15 kaçakçı yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 12-18 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşen 41 olayda toplam 1.171 düzensiz göçmenin ve 15 göçmen kaçakçısının yakalandığı açıklandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 12-18 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşen 41 olayda toplam 1.171 düzensiz göçmen ve 15 göçmen kaçakçısı yakalanmış/kurtarılmıştır” denildi.