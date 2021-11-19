Haberler - Gündem

Sahil Güvenlik Komutanlığı: 1171 düzensiz göçmen ve 15 kaçakçı yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 12-18 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşen 41 olayda toplam 1.171 düzensiz göçmenin ve 15 göçmen kaçakçısının yakalandığı açıklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sahil Güvenlik Komutanlığı: 1171 düzensiz göçmen ve 15 kaçakçı yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 12-18 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşen 41 olayda toplam 1.171 düzensiz göçmen ve 15 göçmen kaçakçısı yakalanmış/kurtarılmıştır” denildi.

195 kaçak göçmenin yakalandığı tekne çalıntı çıktı İlginizi Çekebilir 195 kaçak göçmenin yakalandığı tekne çalıntı çıktı Yunanistan'a geçen göçmenlere yardım eden görevlilere casusluk suçlaması İlginizi Çekebilir Yunanistan'a geçen göçmenlere yardım eden görevlilere casusluk suçlaması

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster