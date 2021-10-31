Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 400 göçmen açıklaması

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde yaklaşık 400 düzensiz göçmen olan Kamerun bayraklı gemiyle ilgili açıklamada bulundu.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 29 Ekim 2021 günü sabah erken saatlerde Girit adası doğusunda Yunanistan Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde yaklaşık 400 düzensiz göçmen olan sözde Türk bayraklı bir ticari geminin yardım talep ettiği ve gemiye Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından müdahale edildiğinin öğrenildiği belirtildi.

YUNANİSTAN’IN SORUMLULUK SAHASINDA

Yunanistan makamları tarafından bahse konu geminin Türk Bayraklı olduğu iddiasıyla Türkiye tarafından alınması gerektiğinin bildirildiği ifade edilerek, şöyle denildi:

*Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı’na yapılan müracaata cevaben; Tük Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bahse konu gemide bulunan 400 düzensiz göçmenin sağlık durumlarından endişe duyulduğu,

*Ticari geminin yardım talebinde bulunduğu ve olayın Yunanistan sorumluluk sahasında meydana geldiği dikkate alınarak en kısa sürede gerekli insani yardımın Yunanistan tarafından yapılması gerektiği,

“TÜRK BAYRAKLI DEĞİL”

*Ticari geminin iddia edildiğinin aksine Türk bayraklı değil, Kamerun bayraklı olduğu, uluslararası hukuk kuralları kapsamında denizde yardıma ihtiyacı olan herkese bayrak tabiiyeti gözetmeksizin en kısa sürede gerekli insani yardımın yapılarak emniyetinin alınmasının gerektiği Yunanistan makamlarına iletilmiştir.

“CAN EMNİYETİNİN ALINMASI BEKLENİRKEN…”

*Ancak, uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda denizde tehlike içerisinde bulunan ve yardım ihtiyacı olan Kamerun bayraklı geminin Yunanistan makamları tarafından, en yakın liman olan Girit adasına intikal ettirilerek gemide bulunan kişilerin öncelikle can emniyetinin alınması beklenirken, bunun aksine gemi 180 deniz mili (yaklaşık 350 kilometre) yedeklenerek 31 Ekim 2021 tarihinde Bodrum önlerine kadar intikal ettirilmiş, olası bir geri itme durumuna karşı bölgede 2 Türk Sahil Güvenlik Botu ve 1 Mobil Radar görevlendirilmiştir.

*48 saatten daha fazla süre boyunca denizde bırakılan düzensiz göçmenlerin 31 Ekim 2021 tarihinde İstanköy adasına intikal ettirildikleri açık kaynaklardan öğrenilmiştir.

*Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı insan haklarına ve hukuka saygılı şekilde denizde ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya 7 gün 24 saat hazırdır. DHA

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