Sahillere yabancı akını

Muğla’nın Bodrum sahillerine ekim ayının başlarından itibaren yabancı akını başladı. Rusya ve Ukrayna’dan gelen turistlerle sahillerde renkli görüntüler oluşturdu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ekim ayında turist bereketi yaşanmaya başlandı. İngiltere'den başlayan uçuşlarla birlikte turistik kentin sahillerinde Rus, Ukraynalı ve İngiliz turistler sıcak ve güneşli havaların tadını çıkarmaya başladı.

YAZI ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER

Bodrum'da hafta sonunda 29 derece hava ve 20 derece deniz suyu sıcaklığı nedeniyle sahillerde yazı aratmayan görüntüler oluştu.

“SEZON SONUNU BEKLEDİĞİMİZDEN İYİ GEÇİRİYORUZ”

Kasım ayının sonuna kadar otellerde rezervasyonların devam ettiğini belirten turizmci Celal Adıgüzel, “İngiltere'nin yasağı kaldırması ve havaların güzel gitmesi nedeniyle sezon sonunu beklediğimizden daha iyi geçiriyoruz. Yabancı turistler ekim ayının ortalarında tatilin tadını çıkarıyor. En az üç hafta daha rezervasyonlar var, bu hareketlilik önümüzdeki yıla olumlu şekilde yansıyacak” diye konuştu.