Sahte içki dehşeti sürüyor! Yine ölüm haberi geldi

Sahte içki nedeniyle ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Mersin'in Mut ilçesinde, sahte içki içen 3 arkadaştan 2'si tedaviye alındı, Ali Eser (57) ise bir gün sonra evinde ölü bulundu. Gaziantep'in Nizip ilçesinde de sahte alkolden zehirlenen 10 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Böylece son 6 günde sahte içki hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

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Mersin’de ilçeye bağlı Kültür Mahallesi’nde oturan Ali Eser, evine gelen arkadaşları M.A. ve M.S. birlikte alkol aldı.

Bir süre sonra evden ayrılan M.A. ve M.S., kendilerini kötü hissederek Mut Devlet Hastanesi’ne gitti. Yapılan kontrollerde sahte içki nedeniyle fenalaştıkları belirlenen M.A. ve M.S., buradaki ilk müdahalelerinin ardından özel bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Öte yandan ertesi gün Ali Eser’den haber alamayan yakınları, eve gelerek kendisine ulaşmaya çalıştı. Eser’in kapıyı açmaması üzerine durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Eser’in cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eser’in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Eser’in sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

GAZİANTEP’TEN 3 ÖLÜM HABERİ

Nizip ilçesinden sahte alkolden zehirlenmeye bağlı farklı olaylarda 10 kişi zehirlenerek Nizip ve Gaziantep’teki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahıslardan 3’ü hayatını kaybederken, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Zehirlenme vakalarının ardından Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sahte alkol sattığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nizip Cezaevine gönderildi. Öte yandan tedavisi devam eden 7 kişinin hayati tehlikesinin sürdürdüğü öğrenildi.

6 GÜNDE 19 ÖLÜM

Geçen cuma günü Sivas’ta başlayan sahte içki faciasında kayıplar gelen son haberle arttı. 8 şehirde hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a çıktı. İçişleri Bakanlığı, yeni yıl öncesi ülke genelinde piyasa sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik ‘Zehir’ operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

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