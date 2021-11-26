Sahtekarlar bunu da yaptı; 360 milyonluk ilaç ele geçirildi

İstanbul'da polis ekiplerince bir depoya düzenlenen baskında, yaklaşık 360 milyon lira değerinde 950 bin tablet sahte ilaç ele geçirildi.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olay, yapılan bir ihbarla ortaya çıktı. Polis ekiplerinin bazı şüphelilerin, şüpheli şekilde ilaç depoladıkları bilgisi üzerine harekete geçiren ekiplerce yapılan çalışmalarda, sahte ilaç üreten bir şebekeye ulaşıldı. Araştırmaların ardından dün Maltepe, Ataşehir, Kadıköy’de 6 adrese operasyon düzenlendi. Baskında 5 şüpheli gözaltına alındı.

950 BİN TABLET İLAÇ

Mali Polisin depo ve adreslerde yaptığı aramalarda, yaklaşık 360 milyon lira değerinde 950 bin tablet sahte ilaç ele geçirildi. İlaçlar arasında; Covid-19, kanser, şeker gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarla, vitamin, cinsel içerikli haplar, yoğun bakım ürünleri bulunduğu belirtildi. Ayrıca aramalarda 500 bin boş kutu, binlerce prospektüs ve 150 litre kimyasal madde ele geçirildi. Ele geçirilen ilaçların 120 farklı üründen oluştuğu ifade edildi.

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ

Aramalarda ele geçirilen ilaçların, merdiven altı imalathanelerde üretildiği öğrenildi. Sahte ilaçlar arasında, hayvan tedavi ürünleri olması dikkat çekti. Şüphelilerin ilaçları internet üzerinden sattıkları öne sürüldü. Ancak toplu satışların olup olmadığı araştırılıyor.

SAHTE SERTİFİKA VE BARKOT

Şebeke üyelerinin üretilen sahte ilaçların piyasada satışını sağlayabilmek için sahte sertifika oluşturdukları öğrenildi. Üretim aşamasında kendilerini korumak için özel elbiseler giyen suç örgütünün sahte barkotlar oluşturduğu da iddia edildi. İlaç alan kişilerin sahte barkotları okuttuklarında ilaç firmalarının internet sitelerine yönlendirildiği belirtildi.

GECEKONDU MAHALLESİ

Polisin dikkatini çekmemek için ilaçları gecekondu mahallelerinde kiraladıkları evlerde depolayan şüphelilerle ilgili işlemin sürdüğü öğrenildi.

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