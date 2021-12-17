Şaka gibi… AKP’li belediye kilitli taş tesisini 1 milyona sattı, taş almak için 20 milyon kredi yetkisi istedi

Konya’da AKP’li Kulu Belediyesi, beton elemanları üretim tesisini geçtiğimiz yıl Konya Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı protokolle AKP’li Kadınhanı İlçe Belediyesi’ne devretti. Tesisin devredilmesinin ardından kilitli taş üretimi yapamayan belediye, ilçe merkezindeki yollara kilitli taş döşemek için, belediye meclisi üyelerinden İller Bankası'ndan 20 milyon lira kredi alma yetkisi istedi. CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin itirazına rağmen borçlanma yetkisi oy çokluğuyla kabul edildi.

Müslüm EVCİ

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Konya'da AKP'li Kulu İlçe Belediyesi Dinek mahallesi mevkiinde 22 bin 600 metrekare alanda yaptırdığı beton eleman üretim tesisini 2020 yılının Mart ayında Konya Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığı ortak protokolle AKP'li Kadınhanı İlçe Belediyesi'ne 1 milyon liraya devretti.

20 MİLYON BORÇLANMA YETKİSİ İSTEDİ

2017 yılında yaklaşık 2 milyon liranın üzerinde bir maliyetle yapılan beton elemanları üretim tesisinin devredilmesinin ardından AKP'li belediye ilçe yollarına kilitli parke taşı döşetmek için Aralık ayı belediye meclis toplantısında meclis üyelerinden İller Bankası'ndan 20 milyon lira kredi almak için yetkisi istedi. CHP ve İYİ Partili 8 meclis üyesi ret oyu verirken, AKP ve MHP'li 18 meclis üyesinin ‘evet' demesiyle borçlanma yetkisi oy çokluğuyla kabul edildi.

“BURADA CİDDİ BİR KAMU ZARARI VAR”

Borçlanma yetkisinin belediye meclisinde kabul edilmesinin ardından İYİ Parti Kulu İlçe Başkanı Mehmet Hanifi Korkmaz duruma tepki gösterdi. AKP'li Kulu Belediyesi'nin değerinin çok altında Kadınhanı Belediyesi'ne devrettiği beton elemanları üretim tesisin ciddi şekilde kar elde ettiğini söyleyen Korkmaz şöyle konuştu:

“Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, hazır kurulu kilitli taş üretim tesisini birilerini memnun etmek için kelepir fiyatına sattı ve şimdi de taş alımı için İller Bankası'ndan 20 milyon kredi almak istiyor. Meclis üyelerimiz buna itiraz etse de karar oy çokluğuyla kabul edildi ve borçlanma yetkisi aldı.

Bugün sadece bu üretim tesisini kurmak yaklaşık 30 milyonun üzerinde bir maliyet ister. Burada çok ciddi bir rant var. Biz yollarımızın elbette yapılmasına karşı değiliz ama elimizde bulunan bir tesisi kelepir fiyatına satarak üstüne 20 milyon liraya kilitli parke taşı almak hangi aklın ürünüdür. Burada ciddi bir kamu zararı var” dedi.

“FAAL DURUMDAKİ BETON FABRİKASINI NİYE TASFİYE EDEREK SATTINIZ?”

Öte yandan konuyla ilgili CHP Kulu İlçe Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından da konuyla ilgili bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Kulu Belediyesi tarafından Dinek mahallesinde kurulan ve tüm makine ve ekipmanları ile faal durumdaki beton fabrikasını niye tasfiye ederek makine ve ekipmanlarını niye sattınız? Ne kadar bedelle sattınız? Bu fabrikada üretilen taşlar ile yollarımızın yapılması mümkün olduğu gibi dışarıya satmak sureti ile kazanç elde edilmesi dahi mümkündür.

Öncelikle bu hususta halkımıza bir cevap borçlusunuz. Paylaşımınızdan “ kredi alamazsak hizmet üretemeyiz “ sonucu çıkmaktadır. Bu paylaşımınız ile 100 milyon TL. üzerinde bir bütçesi olan Kulu Belediyesini “ Aciz “ durumda göstermiş olmuyor musunuz? Yollarımızın bu halde olması ve sizin hizmet üretememeniz, karar alma süreçlerinde, 8 oyu ile alınan hiçbir kararda etkisi olmayan Millet İttifakı meclis üyeleri midir? Yoksa sizin kaynakları rasyonel ve verimli şekilde kullanmamanızdır?”