Sakarya’da ulaşım ihalesi düzenlenecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı ilçe merkezinde 15 adet ticari M plakası için açık teklif usulü ile ihale düzenleyecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı ilçe merkezinden dönüşümlü olarak Korucuk-Ofis Garaj, Doruk/Baytur-Ofis Garaj, Camili2-Ofis Garaj hatlarında çalıştırılmak üzere UKOME kararı gereği Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesinde oluşturulan Minibüs hattına ilave edilecek 15 adet ticari M plakasının, ilgili hatta ait 3 güzergâhta dönüşümlü olarak 10 yıllığına işletilmesi için 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale düzenleyecek.

İhale şartname ve ekleri Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan 250 TL karşılığında temin edilebilecek. İhale 30 Kasım 2011 tarihinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak.

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