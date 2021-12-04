Sakız adasında 3.8 büyüklüğünde deprem… Son depremler

Yunanistan'ın Sakız adasında Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Yunanistan’ın Sakız adası olarak belirlediği deprem, saat 16.01'de meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde yaşandı. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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