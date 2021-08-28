Salgında başa dönmek üzereyiz

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, “Salgında sona yaklaşıyoruz derken, başa dönmek üzereyiz. Düzensiz göçler ve beceriksiz yönetimle Covid belası geri dönüyor. Aşılarınızı yaptırın” dedi.

Deniz AYHAN

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Uzmanlar pandemiyle mücadelenin tek çözüm yolunun aşı olduğu konusunda uyarıyor. Bir uyarı da İYİ Parti'nin doktor kökenli İzmir vekili Aytun Çıray'dan geldi. “Salgında sona yaklaşıyoruz derken, başa dönmek üzereyiz” diyen İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Çıray, “Düzensiz göçler ve beceriksiz yönetimle Covid belası geri dönüyor. Aşılarınızı yaptırın” dedi. Çıray, ülkenin bir kez daha tam kapanmayı kaldıramayacağını vurgulayıp “Sağlık Bakanlığı'nın aşılarla ilgili kara propagandaların önüne geçerek bilimsel verilerin ışığında derhal bir aşı seferberliği başlatması gerekiyor” dedi ve şunları söyledi: “Birçok ülke vatandaşlarını aşı olmaya teşvik etmek için aşılanan olan gençlere çekilişler, burslar, aşı olmayanlara kamusal alanda kısıtlamalar ve yaptırımlar, aşı kartı gibi farklı politikalar uygulamaya başladı. Ülkemizde de bir an önce aşılamanın hızla artışını sağlayacak benzer politikalar uygulamaya konulmalıdır.”

AŞI HAYAT KURTARIR

Vatandaşlara aşı çağrısı yapan Çıray, “Hepimiz üzerimize düşeni yapıp yanlış bilgi ve sahte haberlerin önüne geçmeliyiz. ‘Aşı hayat kurtarır' sözünün altını bilimsel tüm araçlarla doldurmalı ve bir aşı seferberliği başlatmalıyız. Aksi takdirde virüsün yayılımı ve delta varyantının etkileri nedeniyle yeniden hayatın durma noktasına gelme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz” dedi.