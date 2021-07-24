Salgında işsiz kalan baba böyle dert yandı

Kentin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşup, sorunlarını ve taleplerini dinleyen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bugün de Esenyurt ve Arnavutköy'deydi.

“EMEKLİLER GÜNÜNÜ PARKLARDA GEÇİRMEK ZORUNDA KALIYOR”

Şehirlerin meydanlarında, özellikle parklarda ve banklarda çoğunlukla emekli vatandaşların oturduğuna dikkat çeken Tekin, “Bunun temel nedeni nedir biliyor musunuz? Bir kafeye gitmemek için, ‘olur ya önümüze bir kahve gelir, çay gelir' diye zamanını, gününü burada (parklarda, banklarda) geçirmek zorunda kalıyor. Batılı emekliler ne yapıyor? Dünyayı geziyor. Sırtında çantası, keyfini çıkarıyor” şeklinde konuştu.

“NE İNTERNET ALABİLDİK NE DE TABLET…”

Bu sırada Tekin'in yanına gelen, çocukları olduğunu söyleyen ve Covid-19 salgını sürecinde uzun bir süre işsiz kaldığını belirten vatandaş, “Ne bir kuruş yardım aldım, ne de eve internet geldi. Çocuklarım neredeyse iki yıldır okuldan mahrum kalıyor. Ne internet alabildik ne de tablet” sözleriyle isyan etti.

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