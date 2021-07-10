Samsun’da park kavgası

Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Ömer Halis Demir Toplantı Salonu'nda dün yapıldı. CHP Meclis Üyesi Hasan İpek, görüşmeler sırasında söz alarak “Samsunspor’a Batı Park’taki altyapı tesisi için 10 yıllık kiralama teklifini meclise getirecek misiniz?” diye sorarak bu teklife destek olacaklarını söyledi.

“BATI PARK KIYI ALANI”

Böyle bir teklifi meclis gündemine getirmeyeceklerini söyleyen Demir, “Batı Park kıyı alanı. Lokal ve kapalı alanlar için oraların kullanılmaması lazım. İşin doğası bu. Ama Samsunspor, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yeri alınca daha önce yapılan okçuluk binasının arkasında olunca Yüksel Yıldırım ve diğer yöneticiler gelerek, buraya altyapı tesisi kuracaklarını söylediler. Geçici sürede olsa razı olduklarını söylediler. Ne kadar süre istediklerini sorduğumuzda 3 yıllığına anlaştık. Bunu encümen kararı ile verebiliyoruz. İnşaata başladıktan sonra daha uzun süreli bir kullanım hakkı istediler. 4 yıl da sözlü olarak mutabakata vardık. Daha sonra belediyeye ait olan yerle alakalı değil de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın olan bu tür yerlerde tüm Türkiye'de 1 yıllık yer tahsisi yapılıyor. Kulüp daha sonra ‘Bize 1 yıllık, 1 yıllık veriyorlar' gibi kamuoyunu da yanlış yönlendirecek ifadeler kullanıldı. Bakanlık tüm tesislerini yıllık tahsis eder. Geçen genel kurulda da net bir şekilde ifade ettim” dedi.

“SAHİLDEKİ TÜM SPOR TESİSLERİ KALDIRILACAK”

Samsunspor’a her dönem yardım ettiklerini ve alt yapı tesisler için de ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Mustafa Demir, “Batı Park ile öyle bir kararı meclise getirmeyi biz uygun görmeyiz. Neden? Batı Park tüm 1 milyon 350 bin kişinin kullanım alanı. Bir tek bir spor alanına orayı bağlayamazsınız. Samsunspor'a bizden önceki dönemde Zihni Şahin zamanında Petrol Ofisi'nin orada bir dolgu alanı protokol ile tesis yapılmak üzere tahsis edilmiş. Buyursunlar yapsınlar. Yapmıyorlar. Ama merak etmeyin. Biz uygun zamanda uygun yeri bulduğumuzda, üzerine çalışıyoruz, bir profesyonel futbol kulübünün her alanda ihtiyacını karşılayacak, antrenman sahalarıyla, konaklama tesisleriyle, restoranıyla, dinlenme tesisleriyle, fitness alanları ile Türkiye'nin en güzel mükemmel tesisini yapacağız. Sahillerdeki tüm spor tesislerini kaldıracağız. Bu bizim projemizde var. Bu alanları lokal kullanımlara kapatmak lazım” diye konuştu.

OLİMPİYATLAR İÇİN YAPILAN TESİSLER DE SAHİLDE

Öte yandan Samsunspor tesislerinin yanında Belediye Sosyal Tesisleri ile Tenis Kulübü hakkında Başkan Demir’in yorum yapmaması dikkat çekti. Mustafa Demir’in kaldıracağını söylediği sahildeki tesisler arasında, 2017 Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için yapılan, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu, Bowling Salonu, Buz Pateni Salonu, İlkadım Okçuluk Tesisinin yanı sıra golf sahası da bulunuyor.

VATANDAŞ İSTİFASINI İSTEDİ

Başkanın açıklamalarına vatandaşlar tepki göstererek istifasını istedi. Sosyal medyada gündem olan Başkan Demir’e kıyı alanına yapmaya başladığı ilçe otogar binası ve dolgu alanına yapılan 122 metre yüksekliğinde ki oteli de hatırlatılarak “Bu alanda 1 milyon 350 bin kişinin. Kaldırma işini biliyorsunuz burayı da kaldırın” diye yazdı. Vatandaşlar belediyenin kıyı alanına çözüm merkezi yaptığını ve birçok işletmeninde kıyı alanında olduğu ileri sürerek, Mustafa Demir’in sahil alanını birilerine peşkeş çekeceğini ileri sürdü.