Samuray kılıçlı saldırgan hakkında yeni gelişme

Ataşehir’de, yolda yürüdüğü sırada Başak Cengiz’i takip ederek samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkında 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'Silahla tehdit', 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçlarından düzenlenen iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. İlk duruşma 25 Şubat'ta görülecek.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Ataşehir'de, 9 Kasım 2021 tarihinde akşam saatlerinde yolda yürüyen mimar Başak Cengiz'i takip ederek samuray kılıcıyla öldüren ve tutuklanan Can Göktuğ Boz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianamede düzenlenmişti.

Can Göktuğ Boz'un “Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamede ayrıca Can Göktuğ Boz'un , ‘Silahla tehdit’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla, ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefetten ise 6 aydan 1 yıla kadar kadar hapis ile cezalandırılması istenmişti.

İLK DURUŞMA 25 ŞUBAT’TA

İddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, 25 Şubat'a duruşma günü verdi.

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