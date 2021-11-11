Samuray kılıçlı saldırı anı kamerada

İstanbul'da 28 yaşındaki Başak Cengiz'in kılıçla katledilmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Görüntülerde kaldırımda yürüyen Başak Cengiz’in arkasından koşturarak gelen saldırgan, kadının önüne geçerek bir anda kılıcı saplıyor. Neye uğradığını şaşıran kadın yere düşüyor. Saldırgan defalarca kılıcı genç kadının vücuduna saplamaya devam ediyor.

Kadın, yerdeyken ayaklarıyla saldırgana dirense de başarılı olamıyor. İlerleyen anlarda, olayı fark edip gelenlere bir süre aldırış etmeyen saldırgan, birkaç darbe daha vurduktan sonra kılıçla birlikte olay yerinden uzaklaşıyor.

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