Samuray kılıçlı şüpheli hakkında “tasarlayarak canavarca hisle öldürme” suçundan tutuklama istendi
Ataşehir’de Başak Cengiz’i (28) samuray kılıcıyla öldüren Göktuğ B. “tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve “silahla tehdit” suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Ataşehir'de, dün akşam saatlerinde yolda yürüyen mimar Başak Cengiz, kendisini takip eden Göktuğ B.'nin samuray kılıcıyla saldırısına uğramıştı.
Ağır yaralanan genç kadın, hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Göktuğ B. emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
Savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüpheli, “tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve “silahla tehdit” suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.