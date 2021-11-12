Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Amacımız insansız sistemde dünyanın en iyisi olmak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye bir beşinci nesil kendi savaş uçağını geliştirmek üzere büyük bir gayret gösteriyor. Şu anda parçaların imalatı başladı. Bizim asıl hedefimiz insansız sistemlerde dünyanın en önemlisi olmak" dedi.

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SAHA İstanbul’un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı. Fuarda 480’e yakın firmanın geliştirdiği teknolojiler sergileniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarını gezdi. Varank’a savunma sanayi sektörünün gidişatını, uzay teknolojileri yatırımlarını ve gelecek yeni İHA modellerinin detaylarını da anlatan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da eşlik etti. Fuar 13 Kasım’a kadar hibrit olarak gerçekleştirilecek, 15 Kasım’da sanal fuara dönüşecek.

“AMACIMIZ İNSANSIZ SİSTEMLERDE DÜNYANIN EN İYİSİ OLMAK”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şöyle konuştu:

* Türkiye’de faaliyet gösteren firmalarla yabancı savunma ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalar hem son dönemde geliştirdikleri ürünleri, teknolojide geliştirdikleri kabiliyetleri sergiliyorlar. Ama bunun yanında özellikle firmalar arası ilişkiler ticari ortaklıkların da görüşüldüğü, tartışıldığı gerçekten güzel bir fuar devam ediyor. Bu sene fuarın geldiği aşamadan ben ziyadesiyle memnunum.

* Kapıdan girdiğinizden itibaren zaten fuarın önceki yıllara nazaran nasıl geliştiğini görebiliyorsunuz. Bu sene fuarda özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri daha fazla görüyoruz. Onların sektörde daha fazla ön plana çıkması aslında bizim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak istediğimiz bir husus.

* Ne kadar çok özel sektör firması ne kadar çok küçük ve orta ölçekli firma aslında bu işlerle ilgilenirse burada hem büyük tedarikçi olursa, hem de kendi teknolojilerini geliştirirse Türkiye’de sanayinin de bu kadar hızlı geliştiğini görmüş oluruz. Firmalarımız daha şimdiye kadar yaptığımız görüşmelerde memnunlar.

* Özellikle dediğimiz ikili firma görüşmeleri çeşitli oturumlar, tartışmalar kendilerinin ilgisini çekmiş. Fuarımız, pazar gününe kadar cuma akşamına kadar açık kalacak. Özellikle ilgilileri hem üniversite ve akademi dünyasını hem de sanayi ve ticaret dünyasını Saha Expo Fuarı’na bekliyoruz.

* Hem gelsinler burada ticari anlamda neler yapabilirler diye baksınlar. Bununla ilgili görüşmeler yapsınlar. Hem de Türkiye sanayisinin Türk savunma ve havacılık uzay sanayisinin bizzat gözleriyle müşahede etsinler. Yabancı firmaların kelimesi de bizi ziyadesiyle memnun ediyor.

* Özellikle uluslararası alanda savunma sanayinde beraberce yapabileceğimiz çok işler var. Burada Ukrayna’dan gelen havacılık firmaları var, motor firmaları var. Onlarla önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz projeler var. Dolayısıyla SAHA EXPO Türkiye’de savunma, havacılık ve uzay ciddi bir marka olma yolunda ilerleyecek hem sektörü geliştirecek, hem de uluslararası bu anlamda ilgili firma ve şahısları Türkiye’ye çekmiş olacaklar.

* Türkiye, İnsansız hava araçlarında dünyadaki en önemli oyunculardan bir tanesi haline geldi. Şu anda en fazla ilgi gören en fazla tartışılan oyuncu dersek herhalde yanlış söylemiş olmayız. Tabii ki, savunma anlamında insanlı uçaklar ve helikopterlerle ilgili ihtiyaçları da var. Bu manada önümüzdeki dönemde kendi kendine yetebilme anlamında sürdürdüğü projeler var.

* Genel maksat helikopterimiz Gökbey karşıda. Yakın zamanda inşallah kullanıma başlayacak. Bu manada da Türkiye bir beşinci nesil kendi savaş uçağını geliştirmek üzere de büyük bir gayret gösteriyor. Şu anda parçaların imalatı başladı.

* Ama şunu kaçırmamamız lazım. Dünya artık insansız gidiyor. Belki beşinci nesil savaş uçakları son insanlı savaş uçakları olacak. Ama bunun karşısında özellikle insansız savaşan İHA teknolojileri gibi teknolojilerle insanlığı uçakların devrini de yavaş yavaş geride bırakacağız. Bizim asıl hedefimiz insansız sistemlerde dünyanın en önemlisi olmak. DHA

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